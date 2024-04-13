Поставки вин из Евросоюза в Россию рухнули на 40%

С августа прошлого года по январь 2024 года поставки вин в Россию из Европейского союза (ЕС) сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов. Об этом сообщает РБК .

По данным Европейской комиссии (ЕК), за 2023–2024 годы Европа поставила на российский рынок лишь 1,2 млн гекалитров, в то время как в 2022–2023 годах суммарные поставки тихих и игристых вин из ЕС составляли 1,9 млн гекалитров.

Лидером по поставкам вин в 2023–2024 годах стала Латвия. Рига поставила в Россию 368,3 тыс. гекалитров. На втором месте с 299,1 тыс. гекалитрами расположилась Литва. Замкнула тройку лидеров Италия, которая поставила в РФ 295,5 тыс. гекалитров.

Ранее стало известно, что в российских торговых сетях почти закончилась продукция Bacardi Limited, которая является единственной транснациональной алкогольной компанией, официально продолжающей работу в РФ после начала СВО. На полках магазинов практически не осталось рома Bacardi, водки Grey Goose, джина Bombay Sapphire и других напитков.