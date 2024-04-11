Алкоголя Bacardi и Grey Goose почти не осталось в российских магазинах

В российских торговых сетях почти закончилась продукция Bacardi Limited, которая является единственной транснациональной алкогольной компанией, официально продолжающей работу в стране после начала СВО. В магазинах практически не осталось рома Bacardi, водки Grey Goose, джина Bombay Sapphire и прочих напитков, сообщает РБК.

В X5 Group отметили, что Bacardi Ltd. прекратила поставки своих брендов в сети. Группа также завершила экспорт на территорию РФ виски Aberfeldy и текилы Patron.

На данный момент Bacardi привозит в Россию только свой итальянский портфель, куда входят вермуты и игристые вина под брендом Martini. Это связано с тем, что Италия более лояльно настроена к РФ в отличие от Соединенных Штатов. До этого США полностью запретили поставлять алкоголь в страну.

На российском рынке еще можно встретить некоторые принадлежащие Bacardi продукты, например, виски Dewar’s и William Lawson’s, ром Oakheart. Последние два напитка разливают в России на мощностях Novabev Group и «Тульского винокуренного завода 1911».

Из-за прекращения поставок ключевых брендов группы российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило в 2023 году чистую прибыль до 1,5 млрд рублей. Это стало худшей цифрой с 2019 года.