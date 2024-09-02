В России начался эксперимент с криптовалютами под контролем ЦБ

Российские власти решили провести несколько экспериментов, связанных с криптовалютой. В том числе это касается разрешения использовать цифровые активы для внешнеэкономических расчетов, сообщает РИА Новости .

Рынок цифровых монет активно развивается в России. При этом, как отмечают эксперты, законодательная база все еще плохо контролирует эту отрасль. Так, например, ранее приобретать криптовалюту можно было только на иностранных площадках, хотя владелец цифровых монет мог покупать, продавать и получать с них доход.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал законы, вводящие добычу и обращение криптовалют в правовое поле России. Так, с 1 сентября стало возможно осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги. Регулировать их будет ЦБ.

Они будут проводиться в рамках экспериментального правового режима. Предполагается, что благодаря этому можно будет расплачиваться за ввозимые товары цифровыми монетами.

С 1 ноября будет легализована добыча криптовалют. Для этого фирмам придется встать на учет в реестр Минцифры. Организациям энергетической отрасли запрещается совмещать майнинг цифровых монет с деятельностью по передаче электроэнергии.

Теперь представители отрасли ждут определения особенностей налогообложения операций. По словам экспертов, для защиты участников рынка и минимизации рисков законодательство будут постепенно дорабатывать.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ работают над созданием отечественных криптобирж. Предполагается, что одна из них будет находиться в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге.