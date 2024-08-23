В России могут открыть две новые криптобиржи для поддержки ВЭД

В России для поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) задумались об открытии двух новых криптобирж, одна из которых будет находиться в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант» .

Юристы предполагают, что если новые криптовалюты действительно запустят в стране, работать они будут в экспериментально-правовом режиме с существенно ограниченным функционалом из-за действующих санкций против России.

Предполагается, что петербургская криптобиржа может начать работать на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. А вот по московской новой криптобирже вопрос остается открытым. Пока не ясно, будет ли она базироваться на Мосбирже или нет.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России действительно могут появиться возможности по купле-продаже криптовалюты.