Аксаков: появление в России криптобирж возможно

ТАСС: в России могут появиться свои криптобиржи

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что появление инфраструктурных объектов, обеспечивающих куплю-продажу криптовалют на территории РФ, реально, сообщает ТАСС.

По словам Аксакова, реализация такого проекта в рамках полномочия Центробанка возможна.

«Я, по крайней мере, предполагаю, что такие решения будут, и, соответственно, инфраструктурные объекты будут появляться, которые будут обеспечивать куплю-продажу криптовалют, допускаю», — добавил он.

Глава комитета уточнил, что не нужно ограничиваться действующей инфраструктурой, потому что рынок «подвижен».

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий некоторым россиянам майнить криптовалюту.