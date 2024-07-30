Госдума разрешит всем россиянам майнить криптовалюту

Добывать цифровые активы в любых масштабах смогут отечественные ИП и юридические лица. Тем, у кого нет статуса индивидуального предпринимателя, тоже разрешат добывать криптовалюту, но с одним условием. Они не должны тратить больше допустимых правительством ограничений потребления энергии.

Во время второго чтения депутаты Госдумы проголосовали за некоторые ключевые поправки. Например, в конечной версии документа решили отказаться от запрета оборота криптовалюты в РФ.

Ранее в РАНХиГС предложили майнить цифровые активы при помощи навоза. Подразумевается, что в процессе переработки отходов будет создаваться электрическая энергия.