«Крипту» на навозе хотят майнить в России

Пресс-служба РАНХиГС, ссылаясь на исследование Лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ Президентской академии, рассказала, что в процессе переработки органических отходов (навоза) может генерироваться электроэнергия для майнинга криптовалют, сообщает Газета.ru .

Ученые отметили, что в ходе переработки органических отходов выделяется газ, который можно превратить в электрическую энергию. Определенная доля полученной электроэнергии может быть использована для нужд предприятий, однако значительная ее часть обычно остается невостребованной. В качестве решения проблемы исследователи предлагают направить этот избыточный объем энергии на обеспечение работы майнинговых ферм.

Автор исследования Содном Будатаров поделился, что майнинг криптовалют способен не только компенсировать расходы на покупку и использование утилизационного оборудования, но и предоставить возможность для вложений в цифровые финансовые активы.

«Создание инфраструктуры зеленого майнинга следует начинать со свиноводческих и птицеводческих фабрик, где в большом количестве непрерывно образуется достаточно однородная масса отходов или побочных продуктов», — заявил Будатаров.

В связи с этим РАНХиГС предложила внести изменения в обсуждаемый в Госдуме законопроект о майнинге. Туда представители института предложили добавить положения, которые легализуют работу компаний, занимающихся добычей криптовалюты с использованием получаемой от переработки навоза электроэнергии.