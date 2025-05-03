В России на 64% упал спрос на атрибутику для квадроберов

В первом квартале 2025 года жители России стали на 64% реже покупать атрибутику для квадроберов, в том числе маски животных, хвосты и костюмы. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries & Russ, пишет РБК .

Аналитики сравнили спрос на атрибутику для квадроберов в первом квартале 2025 года с аналогичным периодом в 2024 году. Оказалось, что в настоящее время у россиян сильно снизился спрос на костюмы, маски, хвосты и угощения для квадроберов.

Продажи за два указанных периода также снизились. По итогам первого квартала 2025 года продажи тематической продукции упали на 36%, а средний чек снизился на 33% в сравнении с данными аналогичного периода 2024 года.

Год назад ситуация складывалась иным образом. В сравнении с 2023 годом товары для квадроберов пользовались спросом, который тогда вырос на 4800%. Пик продаж продукции в этой категории приходился на май 2024 года, затем какое-то время находился на стабильно высоком уровне, затем начал снижаться.

Ранее сообщалось, что актриса и общественный деятель Яна Поплавская потребовала запретить не только квадробинг в России, но и популярное телешоу «Маска». По словам знаменитости, эта программа пропагандирует квадробинг.