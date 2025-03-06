Яна Поплавская потребовала закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга
Фото - © кинопоиск.ру
Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская потребовала запретить квадробинг и закрыть музыкальное шоу «Маска» на телеканале НТВ за пропаганду движения, сообщает газета «Жизнь».
«Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тети. Шоу квадроберов идет в прайм-тайм, жюри и ведущие в восторге. Насчет телезрителей сомневаюсь», ― заявила Поплавская.
Она подчеркнула, что россияне критикуют американских и европейских лидеров, а в это время российский телеканал культивирует квадроберов, позаимствовав идею у Южной Кореи.
Поплавская добавила, что средства, выделяемые на производство телевизионного шоу «Маска», следует перенаправить на нужды специальной военной операции.
Ранее блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев поделился мнением о новом квадроберском зоопарке в Японии, где посетителям предлагается примерить образы животных.