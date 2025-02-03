Блогер ответил, что нужно сделать с квадроберским зоопарком в Японии

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев поделился мнением о новом зоопарке в Японии, где посетителям предлагается примерить образы животных. Он считает, что русской пропаганде стоит воспользоваться этой идеей и создать там фильм, который продемонстрирует, как деградирует Запад.

Он привел в пример фильм «Свадебная ваза», который ранее выставлялся как символ западной распущенности.

«Я думаю, что в этот квадроберский зоопарк надо срочно отправлять руспропаганду, чтобы она там что-то поснимала», — заявил блогер в эфире радио Sputnik.

Васильев также отметил высокую цену костюмов в этом зоопарке — 14 тыс. долларов. По его мнению, из-за финансовых ограничений многие окажутся «нищебродами», не способными стать квадроберами.

Со временем подобная активность может стать престижной, а такие события, как «голая вечеринка», превратятся в «квадроберскую вечеринку». В заключение блогер добавил ироничную мысль о том, как с выбором можно будет ошибиться, «сходив не в тот лоток».