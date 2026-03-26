В России изменятся правила перевода денег с 1 апреля

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Как рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили, поправки направлены на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами, сообщает РИА Новости .

Изменения носят технический характер. Теперь в реквизитах плательщика юрлица банки должны будут указывать полное или сокращенное наименование, а физлица — полностью фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели обязаны писать полное имя и правовой статус, а лица, занимающиеся частной практикой, — полное имя, вид деятельности и ИНН.

В реквизите «назначение платежа» должна содержаться информация о товарах или услугах, номерах договоров и товарных документов. При этом длина текста — не более 210 символов.

Появился и новый реквизит — «фактический плательщик». Его нужно будет заполнять, если средства переводит не сам налогоплательщик, а его представитель. В данном случае вносятся данные фактического плательщика: ИНН, КПП или полное имя.

