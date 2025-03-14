В России из-за ранней весны резко выросли цены на шиномонтаж

Эксперт Шпикалов: цены на шиномонтаж в России выросли на 15% из-за ранней весны

Директор по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов заявил, что скачок на 15% стоимости сезонного шиномонтажа в России связан с ранней весной и повышением зарплат работникам станций техобслуживания, сообщает Газета.ru .

«В среднем по рынку за последний год цены на услуги шиномонтажа выросли на 15% из-за увеличения затрат на оплату труда специалистов станций техобслуживания», — отметил специалист.

По его словам, на некоторых станциях пришлось начать проводить работы раньше, так как в ряде регионов уже установилась плюсовая температура.

С 1 сентября 2023 года в РФ начала штрафовать водителей за шины не по сезону. Сумма составляет 500 рублей.

«Переобуваться» по закону в России можно с 1 марта, но менять шины рекомендуют при температуре +5 градусов и более. Тепло должно сохраняться и ночью.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет до 1,82% обвалилис ь ставки по автокредитам.