Нижегородские ученые создали устройство для визуализации кровообращения человека

Ученые мнститута прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН в Нижнем Новгороде совместно с зарубежными коллегами разработали устройство, позволяющее визуализировать движение крови в сосудах в реальном времени, сообщает pravda-nn.ru .

Новая технология нижегородских ученых позволяет наблюдать кровообращение в артериях и капиллярах без инвазивного вмешательства.

Разработка основана на методе оптоакустической томографии. Специалисты усилили чувствительность пьезополимерной антенны к оптоакустическим сигналам почти в десять раз. Это дало возможность фиксировать движение крови в сосудах различного диаметра — от крупных артерий до мельчайших капилляров — в режиме реального времени.

Устройство обладает уникальной плотностью — 512 пьезоэлементов на квадратный метр, что является мировым рекордом. Благодаря большому количеству датчиков удалось добиться высокой четкости трехмерной визуализации кровотока.

С помощью новой технологии ученые уже исследовали структуру микроскопических пор и изучили мозг мыши без необходимости хирургического вмешательства. Ожидается, что изобретение поможет в ранней диагностике и лечении сердечно-сосудистых, онкологических и нейродегенеративных заболеваний.