Ставки по автокредитам до 3 лет уменьшились в России в 10 раз

В январе ставки по выданным автокредитам сроком до 3 лет обвалились в 10 раз — до 1,82%. До этого ставки по ним составляли 19–20%. Особенно снижение коснулось кредитов сроком до года, сообщает «Российская газета» .

Доля кредитов на срок до года крайне мала, также часто они субсидированные. Существенное влияние на статистику может оказывать любая новая программа брендов. Выдают такие займы не часто, их очень редко одобряют из-за высокого ежемесячного платежа.

Производители старались субсидировать программы сроком 3–5 лет, ставки по ним не превышали 13–15%. В итоге бренды начали менять предложение, в том числе из-за роста ключевой ставки.

«При текущем уровне ставок автопроизводители вряд ли станут вкладывать меньше средств в обслуживание субсидий, но зато насколько эффектно стало звучать предложение: рассрочка на 2 года — это явно „вкуснее“, чем автокредит под 13–15% на 3–5 лет», — заявил руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин.