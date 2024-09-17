В России доходы от вкладов свыше 190 тыс рублей будут облагаться налогом 13%

Если вкладчик получает доход от вклада в размере более 190 тыс. рублей, то он облагается налогом с процентов по вкладам. Порог вырос после того, как ключевая ставка увеличилась до 19%, сообщает газета «Известия» .

Согласно подсчетам, доход с вклада в размере 190 тыс. рублей будут получать те россияне, которые вложили не менее 1 млн рублей. Вкладчиков, у которых на счетах лежит такая сумма, всего 5%.

Налог по итогам начислений процентов на вклады рассчитывают по ставке НДФЛ, то есть 13%. Его нужно будет оплатить до 1 декабря следующего года. До повышения ключевой ставки до 19% налог должны были платить те, кто заработал на вкладах более 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС принимает деньги на оплату налога на доходы от вкладов до 1 декабря 2024 года. Внести средства должны те, кто в 2023-м заработал на депозите от 150 тыс. рублей.