Россиян обязали заплатить новый налог на вклады до 1 декабря

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ФНС обязала россиян через личные кабинеты оплатить налог на вклады

Федеральная налоговая служба обязала россиян через личные кабинеты оплатить налог на доходы от вкладов до 1 декабря, сообщает РБК .

ФНС в сообщениях каждому налогоплательщику по данному финансовому обязательству указала банки, где хранятся вклады, сумму начисленных процентов и подлежащую к оплате сумму.

Налог обязаны заплатить те, кто имеет средства на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую сумму. Она сейчас составляет 150 тысяч рублей.

Система начисления налогов автоматизирована — банки сами сообщают налоговикам информацию по вкладам, сказано в публикации агентства.

Новый налог необходимо внести в бюджет традиционно до первого декабря 2024 года, напоминают авторы статьи.