В РФ в 2026 году на 14,8% увеличат выплаты, на которые влияет размер пенсий

Выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий, собираются увеличить в России с 1 апреля 2026 года на 14,8%. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство РФ до этого внесло на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости .

В 2026 году размер индексации выплат, зависящих от размера социальных пенсий, составит 14,8%. В 2027-м сумма увеличится на 6,8%. В 2028 году она вырастет на 4%.

Социальные пенсии выдают россиянам, у которых отсутствует трудовой стаж. Либо же его мало, чтобы получать страховую пенсию. Также подобные выплаты получают те, у кого есть инвалидность, либо потерявшие кормильца.

В 2025 году размер социальных пенсий в РФ тоже индексировался. Они увеличились на 14,75% 1 апреля.

