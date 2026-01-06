сегодня в 09:57

В РФ в 2025 году значительно подешевели все овощи «борщевого набора»

Цена всех овощей «борщевого набора» в РФ уменьшилась в 2025 году. Это произошло из-за двух факторов, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Овощи «борщевого набора» подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен», — отметил он.

К 15 декабря 2025 года больше всего упала стоимость капусты — на 27,7%. Картофель подешевел на 24,2%.

Цена на лук снизилась на 18%. Свекла подешевела на 15,2%. Морковь стала стоить дешевле на 9%.

