В РФ устанавливается порядок наследования цифровых рублей
С 1 августа в России появилась возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений, сообщается на сайте Госдумы.
Порядок этих распоряжений будет установлен российским правительством по согласованию с Центробанком.
Завещательные распоряжения —отдельный вид завещания человека, по которому он может оставить наследникам деньги, лежащие на вкладах и счетах. Его оформляют в банке, где открыт конкретный счет.
Соответствующий закон, касающийся цифрового рубля, президент страны Владимир Путин подписал в прошлом году.
По закону наследник вправе до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить деньги, которые нужны для похорон наследодателя.