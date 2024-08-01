В РФ устанавливается порядок наследования цифровых рублей

С 1 августа в России появилась возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений, сообщается на сайте Госдумы .

Порядок этих распоряжений будет установлен российским правительством по согласованию с Центробанком.

Завещательные распоряжения —отдельный вид завещания человека, по которому он может оставить наследникам деньги, лежащие на вкладах и счетах. Его оформляют в банке, где открыт конкретный счет.

Соответствующий закон, касающийся цифрового рубля, президент страны Владимир Путин подписал в прошлом году.

По закону наследник вправе до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить деньги, которые нужны для похорон наследодателя.