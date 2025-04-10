В работе сервисов Т-Банка произошел сбой

10 апреля российские пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Т-банка, сообщается на сайте Downdetector .

Россияне жалуются на проблемы с работой СБП. Пользователи не могут переводить средства.

У многих россиян приложение банка и вовсе не открывается или работает слишком медленно.

Как отмечает ТАСС, Роскомнадзор уже зафиксировал рост жалоб на работу СБП в Т-Банке. Ведомство устанавливает причины сбоя.

Ранее сбой произошел также в приложении «Т-инвестиции». Оно не открывалось у многих россиян. Веб-версия тоже не работала.