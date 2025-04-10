Россияне жалуются на сбой в приложении «Т-инвестиции»

В России зафиксировали сбой в работе приложения «Т-инвестиции». Веб-версия также не работает, следует из данных Downdetector .

На сбой в основном жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также приложение не работает у жителей Подмосковья. Свердловской области и Крыма.

Пользователи отмечают, что у них не открывается ни сайт, ни мобильное приложение. Пользователи не могут ни войти в личный кабинет, ни связаться с поддержкой.

У многих россиян выскакивает плашка об ошибке загрузки.