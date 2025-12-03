В правительстве России назвали самые перспективные профессии, и это не IT

На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в обозримом будущем наиболее востребованными специалистами на рынке труда станут швеи и сварщики, сообщает «Царьград» .

«Какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — подчеркнула она.

В 2025 году в конкурсе «Лучший по профессии» приняло участие свыше тысячи предприятий из 79 субъектов Российской Федерации.

Ранее центр крови Подмосковья стал призером конкурса профессионального мастерства.

