Центр крови Подмосковья стал призером конкурса профессионального мастерства

Московскому областному центру крови вручили награды Всероссийского конкурса профессионального мастерства в рамках ХVII Всероссийского форума службы крови. Он был организован ФМБА России и собрал более 1 200 ведущих экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций из всех регионов страны, органов федеральной и региональной власти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы стали призерами в двух номинациях конкурса. Это «Голос донорства» — за создание локальных онлайн-сообществ в Тelegram Donormo (они помогают донорам узнавать о выездных донорских акциях в своих городских округах, получать консультации специалистов на тему донорства, записываться на выездные акции через платформу «Доноры Подмосковья»); а также «Пульс профессии» Лучший трансфузиолог — о работе заведующей отделением заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения Ларисе Нестеровой. Она трудится в Службе крови уже более 20 лет. Стать врачом было ее детской мечтой, которую она с успехом воплотила в реальность», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Выступая на форуме службы крови в Национальном центре «Россия», вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Москва и Московская область стали лидерами по росту донорской активности. В пятерку также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. (Кстати, именно в Московском областном центре крови была зарегистрирована двухмиллионная донация в этом году!)

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова зачитала приветственный адрес президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям форума, отметив их самоотверженный труд, а также вклад в обеспечение страны необходимым запасом крови и ее компонентов, а также квалифицированную медицинскую помощь и поддержку, которую сотрудники службы крови оказывают участникам и ветеранам СВО.

В рамках работы форума специалисты центра крови Подмосковья также приняли участие в круглых столах, тренингах и мастер-классах по направлению «Донорство костного мозга и Федеральный регистр», обсудили перспективы развития донорского движения. Внимание уделили и такой важной теме, как корпоративное донорство и вовлечение молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.