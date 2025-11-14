В Подмосковье запустили серийное производство лифтов на тяговых ремнях

Серпуховской лифтостроительный завод («СЛЗ») приступил к серийному производству кабин на ременном приводе. Запуск производства лифтов на тяговых ремнях стал частью программы технологического обновления «СЛЗ». Такие кабины призваны заменить традиционные кабины на стальных канатах и обеспечить повышенную надежность, комфорт и гибкость проектирования лифтовых установок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В основе конструкции — тяговые ремни из высокопрочного полиуретана. Они не подвержены коррозии, отличаются увеличенным сроком службы и не требуют регулярной смазки. Встроенные блоки контроля состояния позволяют в режиме реального времени отслеживать износ и повреждения ремней. При обнаружении отклонений система автоматически блокирует движение лифта, что исключает риск аварийных ситуаций и повышает безопасность эксплуатации.

Как отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов, одно из ключевых преимуществ лифтов на тяговых ремнях — компактность габаритов шахты. Благодаря уменьшенным размерам приводных механизмов и отсутствию крупногабаритного оборудования над шахтой снижается высота верхнего этажа, что позволяет оптимизировать архитектурное пространство.

Так, в стандартную шахту для лифта грузоподъемностью 400 кг можно установить модель на ременном приводе, рассчитанную уже на 525 кг. При этом площадь пола и высота кабины увеличены, что делает поездку комфортнее и визуально просторнее.

Полиуретановые ремни эффективно гасят вибрации и шум, обеспечивая плавный и бесшумный ход. Срок их службы превышает ресурс стальных канатов за счет устойчивости к износу и воздействию окружающей среды, а обслуживание сводится к автоматическому контролю состояния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.