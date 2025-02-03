В Подмосковье запустили производство взрывобезопасных лифтов

Эксклюзивную продукцию начал выпускать подмосковный лифтостроительный завод ПУЛЬС (входит в ГК LIFT-IMPORT), расположенный в г. о. Мытищи. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подъемники, разработанные на предприятии с применением новейших технологий, будут использоваться в зонах с повышенной опасностью, в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара, например, из-за горючих газов, паров или пыли. В настоящее время завод ПУЛЬС уже принимает заказы на оборудование для таких объектов.

«Инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе ПУЛЬС составили 60 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 единиц этой уникальной продукции ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Безопасность лифтов обеспечивается за счет герметичной оболочки (корпуса из низкоуглеродистой или нержавеющей стали проходят строгие испытания), искробезопасных электрических цепей (внутри источников питания используется гальваническая развязка, изолирующая входную и выходную части цепи, что предотвращает прямое прохождение тока и исключает искрение), и специальных кабелей (применяются эластичные провода с особым химическим составом, устойчивые к деформации и перепадам температур).

«Взрывобезопасные лифты — штучный продукт. Каждый проект уникален и зависит от параметров здания и специфики предприятия. Контракты заключаются индивидуально, а документация может занимать сотни страниц», — отметил генеральный директор ПУЛЬС (PULS ®) Артем Исаев.

При изготовлении взрывобезопасных лифтов подмосковное предприятие использует материалы с минимальным риском трения и нагрева. Например, не допускается использование алюминия и титановых сплавов. Каждый лифт сопровождается отчетом об оценке опасностей воспламенения, который учитывает вероятность трения, статического электричества и других рисков. Кроме того, на заводе ПУЛЬС (PULS ®) при изготовлении взрывобезопасных лифтов активно применяются отечественные материалы и компоненты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.