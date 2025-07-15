На территории Орехово-Зуева демонтировали 647 незаконных рекламных табличек

К сожалению, подобные таблички, которые чаще всего крепятся гвоздями или саморезами, наносят немалый вред деревьям. С начала года на территории Орехово-Зуевского лесничества демонтировано 647 незаконных рекламных табличек.

«В очередной раз призываем бережно относиться к природе! Напоминаем, что за размещение рекламы на деревьях на территории лесного фонда предусмотрена административная ответственность, а именно штрафы: для физических лиц – от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей», – отметила ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.