Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки в семи округах

сегодня в 19:05

На региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановочные павильоны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В черте городов ремонт павильонов провели на трех дорогах: улице Речной в Красногорске, улице Гагарина в Жуковском и проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

Также павильоны починили на четырех дорогах в малых населенных пунктах: улице Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, Осташковском шоссе в деревне Ховрино г. о. Мытищи, улице Некрасова в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы и в поселке городского типа Северный Талдомского округа.

В ведомстве отметили, что своевременный ремонт остановочных пунктов позволяет поддерживать комфорт и безопасность пассажиров. Работы по поддержанию элементов инфраструктуры проводятся регулярно. Особое внимание уделяют объектам, влияющих на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.