Более 4 тыс заявлений от абитуриентов принял университет Коломны

В коломенском вузе — Государственном социально-гуманитарном университете — завершается приемная кампания-2025. В новом учебном году ГСГУ примет 758 человек на бюджетные места на 10 факультетах и еще около 300 — на внебюджетные по всем формам обучения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявления на зачисления в ГСГУ поступают не только из разных регионов России, но и из-за рубежа — Китая, Киргизии, Узбекистана, Молдовы.

«Уже подано порядка 4000 заявлений, это на четверть больше, чем в прошлом году. Поступают и вчерашние школьники, и выпускники колледжей. Даже пришлось задействовать дополнительные аудитории, где абитуриенты будут сдавать внутренние вступительные испытания. Например, на профиль социальной педагогики уже 100 поступающих, а в прошлом году было 60 человек», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Мартынов.

Чаще всего в эту приемную кампанию абитуриенты выбирают педагогический факультет. На втором месте — факультет иностранных языков. Также много желающих поступить на социально-психологический факультет и факультет русского языка и литературы.

Пользуется популярностью среди абитуриентов и профили, которые были открыты только в этом году. Например, на профиль по сценическому искусству уже подано 60 заявлений на 10 бюджетных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.