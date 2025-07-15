Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Знание. Премия»

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До 1 сентября Российское общество «Знание» продолжает прием заявок на просветительскую награду «Знание. Премия», которая ежегодно отмечает выдающиеся достижения в области просвещения и популяризации знаний. Эта награда предназначена для поощрения тех, кто активно занимается образовательной деятельностью в школах, колледжах, вузах и в других организациях, где проводится просветительская деятельность, в том числе в сферах, связанных с сельским хозяйством и агропромышленным комплексом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Для того, чтобы стать лауреатом, соискателям необходимо пройти многоступенчатый процесс отбора. В процессе участия заявители и их проекты оцениваются экспертами и почетным жюри по нескольким критериям.

Особенностью пятого сезона премии является введение регионального этапа, что дает возможность отметить и поощрить просветительские инициативы на местном уровне.

Заявки могут подаваться как на имя конкретных людей, так и на проекты, организации или компании, сыгравшие ключевую роль в распространении знаний и развитии научного, культурного и образовательного кругозора в 2024–2025 годах.

В номинации можно номинировать тех, кто вносит значительный вклад в просветительскую деятельность, а также распространяет полезные знания среди широкого круга граждан. Подача заявок осуществляется через официальный сайт конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.