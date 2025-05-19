В Подмосковье ввели в эксплуатацию хлебокомбинат

В Подмосковье завершились реконструкция и модернизация производственного цеха АО «Егорьевский хлебокомбинат». Предприятие получило разрешение Главгосстройнадзора Московской области на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Ведомстве отметили, что завод был основан в 1936 году. Годовой объем производства хлебобулочной продукции достигает 6 тысяч тонн. В рамках модернизации в производственном цехе была установлена современная автоматизированная энергоемкая печь, которая позволяет выпекать различные виды хлеба и хлебобулочных изделий — ожидаемая мощность составит до 700 килограммов продукции в час.

В ассортименте предприятия — различные виды хлеба, кондитерские и хлебобулочные изделия, которые поставляются в розничные торговые сети Москвы и Московской области. В Минсельхозе Подмосковья дополнили, что регион занимает 1 место в масштабах страны по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий — за 3 месяца с начала года объем производства составил 152,9 тыс. тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.