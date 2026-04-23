В Подмосковье в марте проверили 31 тыс партий овощей и фруктов

В марте в Московской области специалисты государственной ветеринарной службы исследовали более 31 тыс. партий овощей, фруктов и ягод на рынках и ярмарках региона. Часть продукции сняли с продажи из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего специалисты проверили свыше 31 тыс. партий плодоовощной продукции: 18 009 образцов овощей, 12 056 — фруктов и 1 401 — ягод. Овощи и фрукты исследовали по органолептическим показателям, провели люминоскопию и проверку на содержание нитратов.

Ягоды дополнительно прошли дозиметрические и радиометрические исследования. Это позволило подтвердить их безопасность для потребителей.

По итогам контроля с реализации сняли более 158 кг овощей, свыше 94 кг фруктов и 14 кг ягод. В ведомстве подчеркнули, что регулярный ветеринарно-санитарный контроль помогает не допускать на прилавки некачественную продукцию и обеспечивает продовольственную безопасность региона.

В министерстве также напомнили, что официальные рынки и ярмарки Подмосковья проходят регулярные проверки, а реализуемая продукция подлежит обязательному ветеринарно-санитарному контролю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.