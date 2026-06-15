В Подмосковье в мае продажи овощей выросли на четверть

Продажи овощей в Московской области в мае значительно увеличились по сравнению с апрелем на фоне теплой погоды и сезона пикников. Спрос на огурцы и помидоры вырос более чем на 25%, также прибавили лук, капуста и другие овощи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В последний весенний месяц жители Подмосковья активнее покупали основные виды овощей. Суммарные продажи огурцов и помидоров превысили 13 805 600 кг, что на 25,6% больше, чем в апреле. Продажи репчатого лука составили свыше 5 513 564 кг, увеличившись на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Свежей белокочанной капусты реализовано более 3 415 089 кг — это на 6,4% больше апрельского показателя. Объем продаж прочих овощей превысил 6 835 110 кг, рост составил 6,7%. Положительную динамику в ведомстве связывают с сезонным изменением рациона и началом периода пикников и выездов на природу.

В министерстве напомнили, что овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой и являются важной частью сбалансированного питания. В регионе налажено круглогодичное производство, что позволяет минимизировать время от сбора урожая до поставки в магазины. Помимо свежей продукции, покупателям доступны маринованные и консервированные овощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.