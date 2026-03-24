В Подмосковье в академии Скрябина открыли аудиторию для ветеринаров

Специализированную аудиторию для подготовки ветеринаров открыли 16 марта в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Проект реализовали совместно с «Щелковским биокомбинатом» к 100-летию со дня рождения ученого В.М. Данилевского, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новая аудитория создана на кафедре эпизоотологии и организации ветеринарного дела. Пространство оформили информационными материалами о деятельности «Щелковского биокомбината» и его продукции. Здесь студенты будут изучать методы борьбы с опасными заболеваниями животных, включая грипп птиц, ящур, бешенство и бруцеллез. Представители предприятия планируют регулярно проводить лекции и практические занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.