В Подмосковье собрали 33,5 тысячи тонн тепличных овощей

Аграрии Московской области с начала 2026 года произвели более 33,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Круглогодичное выращивание обеспечивают современные тепличные комплексы с системами климат-контроля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе продолжается круглогодичное производство овощей в тепличных хозяйствах. С начала года в Подмосковье собрали более 33,5 тысячи тонн продукции. Основную часть урожая составили огурцы — 22,4 тысячи тонн. Также произведено свыше 10,5 тысячи тонн томатов и 509 тонн зеленных культур. В закрытом грунте выращивают перцы и баклажаны.

Стабильные объемы обеспечиваются за счет систем климат-контроля, автоматического регулирования температуры, влажности и освещения, а также современных систем полива и питания растений. Общая площадь тепличных комплексов в Московской области превышает 228 гектаров.

Крупнейший производитель — ООО «Агрокультура Групп» из Каширы, где с начала года собрали около 18,4 тысячи тонн овощей. В тепличном комплексе ООО «Луховицкие овощи» произведено 8,3 тысячи тонн продукции, в ООО «Центральный маркет» из Электростали — около 3,1 тысячи тонн, в комплексе «Подмосковье» в Воскресенске — порядка 2,8 тысячи тонн.

В регионе также развивается импортозамещение. В Воскресенске планируют создать первый в России селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов. Проект реализует АПХ «ЭКО-культура», которая в начале февраля получила разрешение на строительство. После выхода на проектную мощность центр сможет производить 110–120 миллионов семян в год и обеспечит замещение до 50% импортных аналогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.