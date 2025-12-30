В Подмосковье производство готовых блюд выросло почти на 12% за 11 месяцев 2025 года

В Московской области за 11 месяцев 2025 года объем производства готовых блюд увеличился на 11,9% и достиг 84,6 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе готовые блюда выпускают более 20 предприятий. Вся продукция проходит обязательную проверку на соответствие установленным стандартам, особое внимание уделяется контролю качества.

Подмосковье занимает 45,5% объема производства готовой еды в Центральном федеральном округе и 23,5% — в России. Это позволяет обеспечивать жителей региона качественной и доступной продукцией.

Предприятия внедряют современные системы внутреннего аудита и повышают стандарты качества. Так, фабрика-кухня «Мираторг» в Домодедове прошла сертификацию по международному стандарту FSSC 22000 версии 6.0. По итогам внешних аудитов средний показатель оценки составил 80%. В 2025 году на предприятии удалось предотвратить 92 случая попадания некондиционного сырья, 237 случаев брака полуфабрикатов и 471 случай выпуска некачественной готовой продукции.

Благодаря реализации региональной программы подмосковные предприятия сохраняют лидерские позиции, расширяют ассортимент и повышают качество продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.