В Подмосковье определены получатели соципотеки для молодых ученых и специалистов

В Подмосковье подвели итоги отбора на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов. Победителями признаны 57 человек, сообщила пресс-служба регионального Мининвеста.

«Для Московской области важно оказывать всестороннюю поддержку наиболее ценному кадровому резерву региона, в том числе с решением жилищного вопроса. Ежегодно с 2016 года в Подмосковье вручаются сертификаты на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов. Суммарно получателями поддержки на данный момент являются более 700 человек. В этом году в результате отбора обладателями сертификатов станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что среди ученых наибольшее количество победителей представляют научные организации из Дубны — 9 человек, Королева — 7 человек и Подольска — 4 человека.

Узнать подробнее о поддержке научной деятельности в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.