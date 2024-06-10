В Подмосковье до конца года запустят производство высокоскоростных лифтов

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») приступил к проектированию высокоскоростных лифтов со скоростью движения до 4 и 6 м/с, которые должны заменить импортную продукцию, сказал пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

Сейчас на предприятии ведется разработка проекта лифтов, а готовую продукцию первые заказчики должны получить уже к концу 2024 года.

«Производство высокоскоростных лифтов будет запущено в рамках масштабной модернизации Серпуховского лифтостроительного завода, в которую инвестировано более 2 млрд рублей. Высокоскоростные лифты СЛЗ будут устанавливаться в высотных жилых домах, бизнес-центрах, отелях и торговых центрах. В этом году предприятие планирует выпустить порядка 3 500 лифтов. В ближайшей перспективе компания рассчитывает выйти на проектную мощность 12 тысяч лифтов ежегодно», –отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Серпуховский лифтостроительный завод рассчитывает стать первым заводом в стране, на территории которого будет освоено производство всех комплектующих и агрегатов лифта. Производственные площади и уникальные станки позволяют добиться 100% локализации.

«Дефицит лифтов для небоскребов и высокобюджетного жилья возник после того, как западные производители объявили о приостановке приема заказов от российских клиентов. Инвестиционные и строительные компании стали искать новых поставщиков за рубежом, но столкнулись с проблемами логистики и бюрократическими препонами. На сегодняшний день у нас есть все необходимые ресурсы и технологии, чтобы уверенно конкурировать с иностранными аналогами. А по срокам поставок и уровню сервиса мы точно сможем их превзойти», — отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Скоростные и высокоскоростные модели лифтов на заводе проектируются на основе системы «Интерактивный лифт». Эта модель следующего поколения была разработана Студией Артемия Лебедева на основе технологии искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT). Такой лифт не только доставит на нужный этаж, но и сделает комплимент, поделится полезной информацией о погоде, пробках на дорогах и биржевых котировках. С помощью зеркала интерактивная система сможет «общаться» с пассажирами: поприветствовать или даже сделать комплимент.

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