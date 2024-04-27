В платежной системе индийской экономики начался кризис

По информации издания Bloomberg, платежная система Индии столкнулась с проблемами из-за резкого скачка объемов цифровых платежей. Многочисленные сбои связаны с устаревшими технологиями банков, сообщает Lenta.ru .

Резервный банк Индии на этой неделе запретил одной из самых больших кредитных организаций страны Kotak Mahindra Bank привлекать новых клиентов и выпускать кредитные карты. Все дело в нарушении кибербезопасности. Также произошел сбой в приложении ICICI Bank. Из-за этого утекли данные 17 тысяч владельцев кредиток.

Индия активно инвестирует в технологии для привлечения людей на цифровой рынок и повышения финансовой доступности. Качество обслуживания клиентов действительно повысилось, но сам цифровой рынок не модернизировался должным образом.

Ситуация привела к большой нагрузке на серверы. Банкам Индии не хватает инфраструктуры, чтобы защитить данные своих клиентов.

Ранее генеральный и исполнительный директор федерации индийских экспортных организаций, доктор Аджай Сахай заявил, что в индийских банках хранятся миллиарды российских рупий. Их могут использовать для экспорта в третьи страны.