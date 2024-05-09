Авиация пролетела над Красной площадью

Ранее на Красной площади прошла военная техника, во главе колонны традиционно проехал легендарный танк Т-34.

В Москве ранее начался парад на Красной площади, приуроченный к 9 Мая. В нем принимают участие 9 тыс. человек и более 70 единиц техники.

Президент Владимир Путин поздравил участников парада с Днем Победы, назвал его священным праздником. По его словам, Россия будет делать все, чтобы не допустить сегодня глобального столкновения.