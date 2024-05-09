Путин назвал День Победы священным праздником

сегодня в 10:32

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с Днем Победы и назвал его священным праздником.

«Поздравляю вас с Днем Победы, нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов». Владимир Путин Президент России

По словам российского лидера, герои защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, а также достигли вершин ратной и трудовой доблести.

Путин подчеркнул, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Правда мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

Президент принимает парад Победы с центральной трибуны на Красной площади в столице. По традиции на парад приглашены ветераны боевых действий и участники ВОВ.

На мероприятии присутствуют главы Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау, а также Кубы.

В параде участвуют свыше девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Планируется воздушная часть парада.