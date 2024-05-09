Путин: Россия переживает сложный, рубежный период

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Президент России Владимир Путин в торжественной речи на параде Победы отметил, что сейчас страна переживает рубежный и сложный период.

«Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас». Владимир Путин Президент РФ

По словам главы государства, День Победы отмечают в условиях проведения СВО, участники которой являются героями страны. Путин добавил, что с ними сегодня вся Россия.

«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью». Владимир Путин Президент РФ

Путин также объявил минуту молчания в честь всех, кто отдал свою жизнь за Родину

9 тыс. военных принимают участие в сегодняшнем параде. Среди них — больше тысячи бойцов СВО.

На мероприятие были приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.