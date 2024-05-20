Идет трансляция с поискового беспилотника в Иране

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Иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника, видео распространяется в соцсетях и медиа.

Уточняется, что кадры получены с турецкого дрона, способного отслеживать ситуацию в ночное время.

На видео видны горы и сильная облачность. Прямую трансляцию с беспилотника. за которой следят около 200 тыс человек, ведет агентство Anadolu.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.