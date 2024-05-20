Идет трансляция с поискового беспилотника в Иране
Иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника
Фото - © Иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника
Иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника, видео распространяется в соцсетях и медиа.
Уточняется, что кадры получены с турецкого дрона, способного отслеживать ситуацию в ночное время.
На видео видны горы и сильная облачность. Прямую трансляцию с беспилотника. за которой следят около 200 тыс человек, ведет агентство Anadolu.
Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.
Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.