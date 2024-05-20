ТАСС: Путин встретился с послом Ирана

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Владимир Путин вечером 19 мая провел встречу с послом Ирана в России.

Российский лидер попросил передать послание духовному лидеру Ирана, что Россия окажет всю возможную помощь в ситуации с вертолетом президента Ибрагима Раиси.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана.

По его словам, вертолеты и 60 спасателей примут участие в операции по поиску вертолета Раиси.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.