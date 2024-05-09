Президент РФ: наши стратегические силы всегда в боеготовности
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Президент России Владимир Путин на параде Победы в столице отметил, что стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.
«Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности».
Владимир Путин
Президент РФ
По словам главы государства, на Западе хотели бы забыть уроки Второй Мировой войны, а в России о них помнят.
Президент принимает парад Победы с центральной трибуны на Красной площади. 9 тыс. военнослужащих принимают участие в сегодняшнем параде на Красной площади. Среди них — больше тысячи участников СВО. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Вместе с Путиным с трибуны на парад смотрят президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.