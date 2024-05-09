сегодня в 10:43

Президент РФ: наши стратегические силы всегда в боеготовности

Президент России Владимир Путин на параде Победы в столице отметил, что стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.

«Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности». Владимир Путин Президент РФ

По словам главы государства, на Западе хотели бы забыть уроки Второй Мировой войны, а в России о них помнят.

Президент принимает парад Победы с центральной трибуны на Красной площади. 9 тыс. военнослужащих принимают участие в сегодняшнем параде на Красной площади. Среди них — больше тысячи участников СВО. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Вместе с Путиным с трибуны на парад смотрят президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.