В Петербурге число мигрантов сократилось на 10% за год

В 2025 году в Петербурге работали 293 тыс иностранцев

В Петербурге за год численность официально трудоустроенных мигрантов снизилась на 10% — с 327 до 293 тысяч человек. Сокращение связывают с замедлением темпов найма, сообщает «Бриф24» .

С конца 2024 по конец 2025 года количество иностранных работников в городе уменьшилось на 34 тысячи человек. По данным пресс-службы Смольного, в 2024 году в Петербурге были официально трудоустроены около 327 тысяч мигрантов, а к 2025 году — 293 тысячи.

Снижение показателя связывают с общим замедлением набора персонала в различных секторах экономики. Тему регулирования миграционных потоков обсудили на Десятом Петербургском Международном форуме труда.

Участники мероприятия заявили о необходимости перехода к практической реализации мер в сфере миграции. Речь идет о сокращении бюрократических процедур, внедрении цифровых сервисов и усилении борьбы с незаконным пребыванием иностранцев.

В городе действует центр обслуживания «единое окно» для поддержки иностранных работников. Также разработан проект «Электронная карта трудового мигранта», направленный на упрощение легализации и интеграции приезжих.

