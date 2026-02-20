В Петербурге 1 кг огурцов сравнялся по стоимости с 5 поездками в метро

Стоимость огурцов в Санкт-Петербурге достигла в среднем 332 рублей за килограмм, что делает их одними из самых дорогих среди городов с доступной логистикой. На эту сумму можно оплатить несколько поездок по «Подорожнику» или купить другие продукты, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Средняя цена килограмма огурцов в городе составляет 332 рубля. По подсчетам издания, на эти деньги можно приобрести около 1,4 шавермы стоимостью 230 рублей, 13 пышек с сахарной пудрой или почти пять граммов икры. Также этой суммы хватит примерно на пять поездок по «Подорожнику» или на билет на электричку почти до Выборга.

В период Масленицы за те же деньги можно купить ингредиенты для восьми порций блинов. Букет тюльпанов к 8 Марта в сетевом магазине обойдется примерно в 2,7 килограмма огурцов.

Более крупные траты выглядят еще нагляднее. Так, 324 килограмма огурцов сопоставимы по цене с iPhone 17 Pro Max. За сумму, равную почти 10 килограммам, можно слетать в Мурманск, а 724 килограмма стоят как десятидневный тур в Турцию.

