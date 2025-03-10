В Орехово-Зуеве открыли новое производство хлебобулочных изделий

Компания «ПрофКухня» в Орехово-Зуеве запустила производство хлебобулочных изделий, расширив ассортимент своей продукции. В новую линейку вошло около 15 наименований, включая белый домашний хлеб, бородинский, фитнес-хлеб и другие виды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ближайших планах компании — выпуск 40 тонн хлебобулочных изделий в месяц», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Качество продукции находится под строгим контролем высококвалифицированного технолога. Компания делает акцент на доступности своей продукции, предлагая покупателям разумные цены.

Помимо хлеба «ПрофКухня» производит около 150 видов кондитерских изделий, включая песочное печенье, заварные пирожные, бисквитные торты и другие десерты, изготовленные по ГОСТу.

Продукция компании уже завоевала популярность и доступна в торговых точках Орехово-Зуевского округа.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.