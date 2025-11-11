В Общественной палате предложили вновь вернуть выплаты 13-й зарплаты

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что в стране нужно вернуть традицию выплачивать 13-ю зарплату под Новый год. Это станет хорошей мерой поддержки, в том числе врачей и учителей, сообщает ТАСС .

Гриб подчеркнул, что такую меру необходимо закрепить законодательно. Более того, в преддверии Нового года в семьях с детьми сильно растут траты, поэтому 13-я зарплата поддержит бюджетников и поможет спланировать покупки.

«Хотелось бы, чтобы правительство одобрило и поддержало такое предложение», — заключил замсекретаря ОП РФ.

В СССР 13-й зарплатой называли годовую премию, которая выплачивалась работникам перед Новым годом. Она не входила в обязательную часть оплаты труда, но была поощрением за хорошую работу.

Неожиданные тенденции на рынке труда России выявлены по итогам третьего квартала 2025 года. В тройку профессий с самыми высокими медианными зарплатами вошли руководители групп разработки (свыше 214 тыс. рублей), дата-сайентисты (211 тыс. рублей) и сварщики (более 209 тыс. рублей).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.