сегодня в 03:55

Сварщики вошли в тройку лидеров по зарплатам в России

Неожиданные тенденции на рынке труда России выявлены по итогам третьего квартала 2025 года, сообщает РИА Новости .

Согласно данным hh.ru, в тройку профессий с самыми высокими медианными зарплатами вошли руководители групп разработки (свыше 214 тыс. рублей), дата-сайентисты (211 тыс. рублей) и сварщики (более 209 тыс. рублей).

Примечательно, что сварщики уже второй квартал подряд удерживают позицию в топ-3, конкурируя с высокооплачиваемыми IT-специалистами.

В первую шестерку также попали коммерческий директор (207,2 тыс. рублей), водитель (202,8 тыс. рублей) и директор по маркетингу (202,7 тыс. рублей).

