В Новый год россияне тратят деньги в основном на продукты

В первые дни нового года россияне меняют свои потребительские привычки, но продуктовые магазины остаются главным направлением расходов. Такие выводы следуют из исследования, проведенного аналитическим сервисом «Продажи.рф» совместно с «Первым ОФД» (структура ВТБ), сообщает РИА Новости .

Анализ трат граждан в период с 28 декабря по 1 января показал интересную динамику: хотя общий объем расходов 1 января снижается, люди начинают больше тратить на досуг и развлечения. При этом на протяжении всего праздничного периода тройку основных статей расходов формируют продовольственные товары, товары для дома и транспортные услуги.

В преддверии Нового года основной поток покупок приходится на последние дни декабря, особенно 28-30 числа. Анализ прошлогодних продаж показал, что 31 декабря потребители активно приобретали напитки, включая воду, соки и газировку, а также различные продукты питания — от хлеба и яиц до сладостей и консервов. Примечательно, что даже корм для кошек вошел в десятку самых покупаемых товаров в последний день года.

После новогодних праздников наблюдается закономерный спад потребительской активности. Хотя продукты питания по-прежнему остаются главной статьей расходов, общий объем трат существенно снижается.